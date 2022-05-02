Конгресс США рассмотрит проект резолюции об использовании американских военных в Украине

В случае его принятия президент Байден сможет направлять вооруженные силы страны Киеву, хотя 75 % американцев против такого решения, отмечает Fox News. Как сообщает газета Politico, уже сейчас около 190 американцев, прошедших боевую подготовку, участвуют в военных действиях в Украине. А в Германии, согласно данным Пентагона, американские инструкторы обучают украинских военных обращению с ключевыми западными системами вооружений.



Ранее Вашингтон принял решение выделить Киеву 800 миллионов долларов в качестве военной помощи. Новую партию оружия, к слову, в страну направила Польша. Это танки, реактивные системы залпового огня, беспилотники и гаубицы.