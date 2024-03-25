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Конгресс США рассмотрит вопрос о помощи Украине в апреле

Палата представителей Конгресса США намерена провести в апреле голосование по выделению дополнительного финансирования в помощь киевскому режиму. По сообщениям СМИ, вопрос поднимут после возвращения законодателей с двухнедельных пасхальных каникул.

При этом председатель комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса признал бедственное положение Киева и заявил - отказ от поддержки Украины ослабит США.

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