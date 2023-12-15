Конгресс США запретил президенту выходить из НАТО

Закон, запрещающий любому американскому президенту выходить из НАТО, принял конгресс США. Решение о возможном выходе из Североатлантического альянса может быть принято только с одобрения сената или конгресса. Новый документ будет направлен на подпись Байдену.

Как отмечает издание Hill, нынешний хозяин Белого дома немало инвестировал в НАТО, направив больше войск и военных ресурсов в Европу. Вместе с тем грядут новые выборы, а фаворит от республиканцев - Трамп - ранее заявлял - в случае его избрания президентом США выйдут из состава НАТО. По мнению политика, альянс слишком дорого обходится американской казне, при этом малоэффективен и недостаточно послушен Вашингтону.