Конгрессмен Тулси Габбард, которая является претендентом на номинацию в президенты США от Демократической партии, раскритиковала политику Дональда Трампа по захвату нефтяных месторождений Сирии. Габбард заявила, что нефть "принадлежит сирийскому народу и нужна ему для существования". Также политик подчеркнула, что задача солдат США - "обеспечивать национальную безопасность и защищать американцев", в то время как Трамп оставил их, цитата, "для защиты нефтяных полей". Эксперты, в том числе западные, с Габбард согласились, охарактеризовав происходящее как "политику захвата".