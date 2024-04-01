3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Конгрессмен Уолберг призвал к ядерным ударам из соображений экономии - только метафора?
Как решить конфликт между Израилем и сектором Газа и нужно ли США помогать палестинцам? Даже американские СМИ были шокированы выступлением конгрессмена Тима Уолберга перед своими избирателями. Представитель Республиканской партии призвал решать региональные конфликты с применением ядерной бомбы. Как с Хиросимой и Нагасаки.
Мы не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь. Это должно быть как Нагасаки и Хиросима. Надо покончить с этим побыстрее. То же самое должно быть и в Украине. Быстро победите Путина. Вместо того чтобы тратить 80 % нашего финансирования Украины на гуманитарные цели, нужно все 100 % пустить на то, чтобы изгнать российские силы, если это наша цель.
Представители конгрессмена, конечно, поспешили оправдаться, мол, предложение решить конфликт в Газе и в Украине по сценарию Хиросимы и Нагасаки - это только метафора.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все