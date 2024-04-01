Конгрессмен Уолберг призвал к ядерным ударам из соображений экономии - только метафора?

Мы не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь. Это должно быть как Нагасаки и Хиросима. Надо покончить с этим побыстрее. То же самое должно быть и в Украине. Быстро победите Путина. Вместо того чтобы тратить 80 % нашего финансирования Украины на гуманитарные цели, нужно все 100 % пустить на то, чтобы изгнать российские силы, если это наша цель.

Тим Уолберг, конгрессмен США