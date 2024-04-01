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Конгрессмен Уолберг призвал к ядерным ударам из соображений экономии - только метафора?

Как решить конфликт между Израилем и сектором Газа и нужно ли США помогать палестинцам? Даже американские СМИ были шокированы выступлением конгрессмена Тима Уолберга перед своими избирателями. Представитель Республиканской партии призвал решать региональные конфликты с применением ядерной бомбы. Как с Хиросимой и Нагасаки.

Мы не должны тратить ни цента на гуманитарную помощь. Это должно быть как Нагасаки и Хиросима. Надо покончить с этим побыстрее. То же самое должно быть и в Украине. Быстро победите Путина. Вместо того чтобы тратить 80 % нашего финансирования Украины на гуманитарные цели, нужно все 100 % пустить на то, чтобы изгнать российские силы, если это наша цель.
Тим Уолберг, конгрессмен США

Представители конгрессмена, конечно, поспешили оправдаться, мол, предложение решить конфликт в Газе и в Украине по сценарию Хиросимы и Нагасаки - это только метафора.

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