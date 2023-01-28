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Конгрессмены США направили президенту и главе Пентагона письма с требованием объяснений
Поставки танков "Абрамс" вызывают вопросы у американских политиков. Группа законодателей из Палаты представителей Конгресса США направила президенту и главе Пентагона письма с требованием объяснить, какие действия Штаты намереваются предпринять, чтобы поставки танков и прочего американского оружия не оказались в руках террористов. Кроме того, они требуют отчета по контролю поставок оружия ВСУ и потере военного имущества. В Киев уже прибыли представители американских ведомств. Заявлено, что они займутся аудитом американской помощи Украине.
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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