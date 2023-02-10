Конгрессмены США потребовали прекратить снабжать Киев деньгами и оружием

"Резолюция об усталости от Украины". Тот случай, когда название документа говорит само за себя. Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить спонсировать Киев. Под ней уже подписались 11 членов конгресса, включая одного из ее авторов - члена Палаты представителей от республиканцев - Мэтта Гетца.