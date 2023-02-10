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Конгрессмены США потребовали прекратить снабжать Киев деньгами и оружием
"Резолюция об усталости от Украины". Тот случай, когда название документа говорит само за себя. Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации Байдена прекратить спонсировать Киев. Под ней уже подписались 11 членов конгресса, включая одного из ее авторов - члена Палаты представителей от республиканцев - Мэтта Гетца.
В резолюции приводятся данные об объемах военной и финансовой помощи США для Украины с начала 2023 года. Отмечается, что подобная "помощь" Киеву привела к значительному истощению арсеналов самих США, ослабив их военный потенциал, предоставляя оружие "незалежной", способствуют увеличению числа жертв среди мирного населения Украины.
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