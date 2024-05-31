Конгрессвумен Тейлор-Грин назвала Байдена безумным из-за разрешения Украине на удары по территории РФ

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин назвала президента Джо Байдена безумным в связи с его решением снять ограничения на применение Киевом американских вооружений для нанесения ударов по территории России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Байден втайне дал Украине разрешение наносить удары по территории России с применением американского оружия - эскалация, которая может привести нас к прямой войне с Россией", - заявила республиканка, отметив, что Вашингтон должен стремиться к миру, а не к мировой войне.

Накануне издание Politico со ссылкой на четырех неназванных лиц, в том числе двух чиновников США, сообщило, что президент Джо Байден тайно дал разрешение наносить удары американским вооружением по российской территории. Представитель американского оборонного ведомства 31 мая подтвердил ТАСС, что администрация Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары американским оружием по территории РФ в ходе контрбатарейной борьбы.