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Конкурс "Мисс Вселенная" выиграла представительница США

Конкурс "Мисс Вселенная" выиграла представительница США

Представительница США Р'Бонни Габриэль стала новой "Мисс Вселенной", пишет РИА "Новости".

Филиппино-американка опередила участницу изВенесуэлыАманду Дудамель, которая заняла второе место. Третьей стала Андреина Мартинез - конкурсантка из Доминиканской Республики.

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