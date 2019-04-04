Конор МакГрегор передумал уходить

Передумал и извинился! Конор МакГрегор возвращается к профессиональным выступлениям в смешанных единоборствах спустя девять дней после завершения карьеры. Об этом ирландский боец сообщил в своем "Твиттере". "Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками, всех вероисповедований и слоев общества. Это один мир, и он един для всех. Увидимся в октагоне", - написал МакГрегор. Свой последний бой он провел 6 октября 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову.