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Конор МакГрегор передумал уходить

Передумал и извинился! Конор МакГрегор возвращается к профессиональным выступлениям в смешанных единоборствах спустя девять дней после завершения карьеры. Об этом ирландский боец сообщил в своем "Твиттере". "Я хочу двигаться вперед со всеми своими поклонниками, всех вероисповедований и слоев общества. Это один мир, и он един для всех. Увидимся в октагоне", - написал МакГрегор. Свой последний бой он провел 6 октября 2018 года, проиграв Хабибу Нурмагомедову.

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