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Конор возвращается!

Конор возвращается!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против Дональда Серроне. Этот бой состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в полусреднем весе.

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