Конор возвращается!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подписал контракт на поединок против Дональда Серроне. Этот бой состоится 18 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246 в полусреднем весе.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

