Коновалов: Беларусь находится на фронтире западного фланга ОДКБ

Пока НАТО нервно оглядывается на Восток, Беларусь методично кует щит на западном рубеже ОДКБ. Это не бутафория для парадов, а реальная боеготовность, которая давно стала раздражителем для альянса. В Брюсселе вынуждены признать, что без учета белорусского фактора региональный баланс уже не сходится.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Я бы отметил очень важный момент - стремление белорусского руководства укреплять безопасность страны и боеготовность Вооруженных сил, силовых структур Беларуси. Это крайне важно, учитывая то, что Беларусь находится на фронтире западного фланга европейского для ОДКБ. А для НАТО Беларусь – это страна, которая стоит, как это было много-много лет назад, когда коллективный Запад пытался вторгнуться в наше единое пространство, как раз на страже. И это, безусловно, раздражает НАТО".