Коновалов о конфликте в Иране: Он может закончиться только признанием взаимных точек соприкосновения

Конфликт на Ближнем Востоке все больше заходит в тупик. По мнению экспертов, продолжение военных действий не приведет к разрешению противоречий.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Cитуация сложилась таким образом. Никто не видит из нее выхода. Мало того, для Соединенных Штатов, конечно, очень серьезный момент, что во время похорон лидера Ирана на улицу вышли 60 млн человек, а в Иране всего 90 млн человек. И поэтому в Вашингтоне увидели, что добиться раскола внутри иранского общества не удалось. А на это была главная ставка, не на боевые действия".

"Что делать теперь? Ну, они в отчаянии ищут некую формулу, но ничего, кроме мирного процесса и признания каких-то взаимных точек соприкосновения, ни для Вашингтона, ни для Тегерана больше нет", - отметил он.