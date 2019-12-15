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Консервативная партия Великобритании на внеочередных выборах одержала уверенную победу
В Британии в этом году случился очень горячий парламентский сезон осень-зима. 77-й премьер-министр Борис Джонсон празднует самую большую победу в своей политической карьере. Под его руководством Консервативная партия на внеочередных выборах одержала уверенную победу. Тори получили свыше 360 мест в Палате общин. А всего их там 650. Это позволяет консерваторам самостоятельно, без оглядки на другие партии, формировать повестку дня и принимать только выгодные им законопроекты. Поздравление Борису Джонсону с убедительной победой направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
В каком-то смысле нынешние британские парламентские выборы стали новым голосованием на тему Брексита. В скором выходе Великобритании из Евросоюза уже никто не сомневается. Джонсон, который еще в 2016 году активнее других ратовал за Брексит, теперь пообещал его осуществить до 31 января. Третьи выборы за последние четыре года, кажется, наконец позволили Великобритании преодолеть период политической неопределенности.
Третьиза год парламентские выборы ждут теперьИзраиль
Кнессет 22-го созыва проработал меньше трех месяцев. И из-за неспособности политических сил создать работающую правящую коалицию
. Политический кризис в стране и фактическое безвластие продолжатся еще несколько месяцев. По подсчетам, новые выборы, которые пройдут 2 марта 2020 года, обойдутся налогоплательщикам примерно в миллиард долларов.
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