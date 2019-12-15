В Британии в этом году случился очень горячий парламентский сезон осень-зима. 77-й премьер-министр Борис Джонсон празднует самую большую победу в своей политической карьере. Под его руководством Консервативная партия на внеочередных выборах одержала уверенную победу. Тори получили свыше 360 мест в Палате общин. А всего их там 650. Это позволяет консерваторам самостоятельно, без оглядки на другие партии, формировать повестку дня и принимать только выгодные им законопроекты. Поздравление Борису Джонсону с убедительной победой направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.



В каком-то смысле нынешние британские парламентские выборы стали новым голосованием на тему Брексита. В скором выходе Великобритании из Евросоюза уже никто не сомневается. Джонсон, который еще в 2016 году активнее других ратовал за Брексит, теперь пообещал его осуществить до 31 января. Третьи выборы за последние четыре года, кажется, наконец позволили Великобритании преодолеть период политической неопределенности.

