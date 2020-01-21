Консерваторы впервые после выборов проиграли в Палате лордов

Правительство британского премьера Бориса Джонсона впервые после декабрьских выборов потерпело поражение в парламенте. Оно проиграло голосование по вопросам, связанным с законодательством о Брексите. Члены Палаты лордов поддержали выдачу особых удостоверений гражданам государств ЕС. Обладатели этого документа получат право находиться в Соединенном Королевстве после выхода Британии из Евросоюза. Почти три миллиона человек подали прошение на получение удостоверений. Большинство из них уже получили подтверждение, что могут продолжить работать и жить в Туманном Альбионе после Брексита. До него осталось 10 дней.