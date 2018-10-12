Константинопольский патриархат в Стамбуле приступил к процедуре предоставления украинской церкви автокефалии

Также принято решение восстановить Киевскую митрополию, которая существовала до 17-го века и перешла под начало Московского патриархата Русской православной церкви. Плюс ко всему планируют снять анафему и восстановить в чине главу Киевского патриархата УПЦ Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария. Соответствующие решения Константинопольского патриархата раскритиковала Русская православная церковь, назвав их антиканоническими.