Конституционный трибунал Польши может остаться без финансирования

Расходы на Конституционный трибунал не включены в госбюджет Польши на 2027 год, об этом заявил министр финансов и экономики страны.

Проект документа о финансировании инстанции рассмотрят 3 ноября на собрании судей трибунала. Его назначила судья Корвин-Пиотровская. С ее подачи и обострился политический кризис вокруг органа конституционного контроля.

В конце октября она объявила об отстранении от должностей главы и вице-председателя Конституционного трибунала. После этого у здания трибунала собрались протестующие, полиция оцепила территорию. Туда пришлось прорываться и главе Польши: узнав о событиях вокруг трибунала, Кароль Навроцкий прервал зарубежную поездку и экстренно вернулся в Варшаву.

К кризису подключился и Верховный суд Польши. На завтра, 3 ноября, созвано внеочередное общее собрание судей страны. На нем планируется принять резолюцию по угрозам конституционному порядку и независимости судебной системы.