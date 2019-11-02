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Конституционный комитет Сирии достиг первой договоренности
Конституционный комитет Сирии достиг первой договоренности. Стороны сформировали список редакционной группы из 45 человек, которая займется реформой основного закона.
Комитет должен подготовить конституционную реформу, на основе которой в стране проведут выборы для политического урегулирования.
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