Конституционный суд Грузии признал, что президент Зурабишвили нарушила закон

Грузия может лишиться своего прозападного президента Зурабишвили. Она нарушила закон, выехав за рубеж с официальным визитом без одобрения правительства. Это признал Конституционный суд страны. Зурабишвили, в частности, побывала недавно в Германии, несмотря на прямой запрет Кабинета министров. Конфликт между парламентом и президентом Грузии стал особенно острым последние несколько месяцев: противников у Зурабишвили достаточно много, так что успех импичмента вполне вероятен. Нынешний президент Грузии известна агрессивно антироссийкими и пронатовскими настроениями. Прежде она была гражданкой Франции и даже работала послом этой страны.