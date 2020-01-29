Контактная группа по Украине в Минске обсудит третий масштабный обмен пленными

Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. На встрече продолжат дискуссии по обмену и синхронному, одновременному освобождению удерживаемых лиц. Также ожидается, что стороны определят дополнительные участки разведения сил. Кроме того, будет затронуто немало гуманитарных вопросов. В частности, ведется работа над открытием новых пунктов пропуска. В целом перед контактной группой стоит задача выполнить договоренности, достигнутые на нормандском саммите в Париже в декабре прошлого года.