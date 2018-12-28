Контактная группа утвердила новогоднее перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины утвердила новогоднее перемирие в Донбассе. Оно вступит в силу завтра. Решение удалось достичь накануне вечером во время видеоконференции рабочей группы по безопасности. Напомним, на прошлом заседании контактной группы в Минске Киев отказался обсуждать тему прекращения огня в регионе до окончания срока военного положения в стране. Действие особого режима завершилось в среду. Новое перемирие будет в Донбассе уже 18-ым.