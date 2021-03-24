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Контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал
Важнейший торговый маршрут мира остается заблокированным уже на протяжении 10 часов. Около сотни судов стоят в пробке на входе в Суэцкий канал в Красном и Средиземном морях из-за контейнеровоза. Корабль застрял поперек водной артерии на мели. Инцидент произошел из-за погодных условий: в результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса. Информации о пострадавших не поступало.
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