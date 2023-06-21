Контрнаступление ВСУ в США назвали атакой камикадзе

Гарланд Никсон, радиоведущий (США):



Это наступление? Если вы возьмете кучу несчастных придурков, посадите в неподходящие танки и так далее, без прикрытия с воздуха, не обеспечив ничем, а затем скажете одной из самых могущественных армий мира, когда будет наступление. И они делают минные поля, первые и вторые линии обороны, километр за километром. И этим людям надо туда идти. Я про то, что просто пошлите их прямо на линии обороны, прямо на минные поля. Все эти вещи… Это грустно! Понимаете, о чем я? Давайте назовем это.. да нет, не наступлением. Это просто атака камикадзе.