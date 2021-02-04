Контролировать мнения собираются власти Польши

В черновом варианте нового законопроекта сообщается о создании государственного совета, который будет "поддерживать свободу слова" на сайтах социальных сетей. Документ обещает исключительный плюрализм, но здесь же прописано, что "от оценки властей будет зависеть, какие заявления одобрены, а какие нет". Дезинформацию определяют как "информацию, вводящую в заблуждение с целью получения прибыли или нарушения общественных интересов". За распространение таковой грозит штраф от 13 тысяч до 13 миллионов долларов. Совещания совета будут закрытыми, а вот пользователям соцсетей скрыться от "освободителей слова" не удастся: в компетенцию нового госоргана входит доступ к личным данным.