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Контрразведка Германии проводит 700 расследований, связанных с экстремизмом

Полиция Германии провела обыски в квартире и на рабочем месте военно-служащего Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Он подозревается в попытке подготовки теракта. Как сообщает журнал "Шпигель", речь идет о 40-летнем мужчине. По данным правоохранительных органов, он связан с правоэкстремистскими кругами.

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