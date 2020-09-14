Контрразведка Германии проводит 700 расследований, связанных с экстремизмом

Полиция Германии провела обыски в квартире и на рабочем месте военно-служащего Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Он подозревается в попытке подготовки теракта. Как сообщает журнал "Шпигель", речь идет о 40-летнем мужчине. По данным правоохранительных органов, он связан с правоэкстремистскими кругами.