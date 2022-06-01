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Контрразведка Латвии ищет работников "с улицы"
Контрразведка Латвии набирает на работу сотрудников по объявлению. Впервые за всю историю существования подразделение ищет работников "с улицы". Ранее бюро само обращалось к потенциальным кандидатам, а сейчас приглашает всех желающих на должность аналитиков. Список требований прилагается. А вот размер зарплаты не разглашается, это государственная тайна. Бюро осуществляет разведывательную и контрразведывательную деятельность, в частности, имеет право на прослушку телефонов и вербовку агентов. В его функции входит защита секретов НАТО и ЕС.
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