Концерн Mercedes-Benz хочет увеличить рабочее время без доплат ради экономии
Автор:Редакция news.by
Кризис в немецком автопроме перекладывают на простых рабочих. Как сообщает Reuters, Mercedes-Benz следом за Volkswagen решил сократить издержки.
Руководство концерна обсуждает с профсоюзами увеличение рабочего времени сотрудников в Германии без дополнительной оплаты. Под нож также пойдут рождественские выплаты, отпускные бонусы и большая часть специальных премий.
Все это преподносится как "спасение рабочих мест". Если персонал откажется работать бесплатно, компания грозит закрыть в Германии крупный сборочный завод и предприятие по производству силовых агрегатов.
При этом названия конкретных площадок держат в секрете, чтобы не провоцировать протесты.