Концерн Mercedes-Benz хочет увеличить рабочее время без доплат ради экономии

Кризис в немецком автопроме перекладывают на простых рабочих. Как сообщает Reuters, Mercedes-Benz следом за Volkswagen решил сократить издержки.

Руководство концерна обсуждает с профсоюзами увеличение рабочего времени сотрудников в Германии без дополнительной оплаты. Под нож также пойдут рождественские выплаты, отпускные бонусы и большая часть специальных премий.

Все это преподносится как "спасение рабочих мест". Если персонал откажется работать бесплатно, компания грозит закрыть в Германии крупный сборочный завод и предприятие по производству силовых агрегатов.

При этом названия конкретных площадок держат в секрете, чтобы не провоцировать протесты.