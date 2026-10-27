Концерт-реквием "Каждый третий" пройдет в Уфе

27 октября Беларусь представит жителям Башкортостана концерт-реквием "Каждый третий". За этой цифрой стоят люди, непрожитые жизни и оборванные судьбы.

У войны не было границ. И наша страна, и этот российский регион потеряли в тылу и на фронте своих жителей. Сегодня важно не забывать те страшные страницы истории.

Концерт-реквием - это соединение музыки, театрализованного действа и документальных рассказов. Перед публикой предстанут фото- и видеоподтверждения тех страшных событий 1940-х годов Великой Отечественной войны.

Каждый третий - это цена, которую заплатила Беларусь за жизнь, за победу и память о героях Великой Отечественной войны, то, что нас сегодня объединяет.

(подробности в видео).