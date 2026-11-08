Депутат Верховной Рады Дубинский, который сейчас находится в заключении, обнародовал данные о бизнесе украинских властей на тайных концлагерях.

Один такой застенок обнаружили на днях в пригороде Киева: там содержалось около 30 человек, некоторые из них были изувечены и находились при смерти.

Прокуратура признает существование тысячи тайных застенков. Выйти на свободу стоит около 15 тыс. долларов. Соответственно, оборот концлагерей достигает 7 млрд долларов в год.

Поскольку дело о застенке в Борщаговке заминают высшие должностные лица, нет сомнений, что зарабатывают на пытках и захвате заложников самые влиятельные представители госаппарата, полагает Дубинский.

Сам депутат, кстати, тоже находится в заключении: он критиковал офис президента, поэтому и обвиняется в госизмене.