Концлагеря как бизнес: на тайных застенках власти Украины зарабатывают до 7,2 млрд долларов?
Депутат Верховной Рады Дубинский, который сейчас находится в заключении, обнародовал данные о бизнесе украинских властей на тайных концлагерях.
Один такой застенок обнаружили на днях в пригороде Киева: там содержалось около 30 человек, некоторые из них были изувечены и находились при смерти.
Прокуратура признает существование тысячи тайных застенков. Выйти на свободу стоит около 15 тыс. долларов. Соответственно, оборот концлагерей достигает 7 млрд долларов в год.
Поскольку дело о застенке в Борщаговке заминают высшие должностные лица, нет сомнений, что зарабатывают на пытках и захвате заложников самые влиятельные представители госаппарата, полагает Дубинский.
Сам депутат, кстати, тоже находится в заключении: он критиковал офис президента, поэтому и обвиняется в госизмене.