Корабль Dragon доставил на МКС оборудование и рождественскую елку

Грузовой космический корабль компании Илона Маска успешно состыковался с Международной космической станцией. Это 21-й полет корабля SpaceX в рамках так называемой коммерческой миссии по снабжению. Он доставил на орбиту оборудование для медицинских экспериментов и образцы различных пород. Самый тяжелый предмет - воздушный шлюз нового поколения, который станет полноценной частью МКС. Кроме того астронавтам доставили рождественскую елку.

А в Британии тем временем на орбиту отправили памятную монету в честь одного из самых выдающихся кумиров британской музыки - Дэвида Боуи. Так Британский королевский монетный двор отметил "межгалактическое наследие музыкальной иконы и ее хитов". Монета находилась в космосе 45 минут, после чего благополучно вернулась на Землю.