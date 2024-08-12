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Корабль с литиевыми батареями взорвался в одном из крупнейших портов Китая
Корабль с литиевыми батареями взорвался в одном из крупнейших портов Китая. Момент ЧП попал на видео. По данным местных СМИ, судно перевозило опасные грузы. Часть из них могла воспламениться при небольших температурах. Возгорание произошло в одном из контейнеров в носовой части корабля, а находящиеся литиевые батареи усилили взрывной эффект. Ударная волна ощущалась на расстоянии километра. Несмотря на катастрофические последствия, экипаж судна был вовремя эвакуирован, пострадавших нет.
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