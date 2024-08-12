Корабль с литиевыми батареями взорвался в одном из крупнейших портов Китая. Момент ЧП попал на видео. По данным местных СМИ, судно перевозило опасные грузы. Часть из них могла воспламениться при небольших температурах. Возгорание произошло в одном из контейнеров в носовой части корабля, а находящиеся литиевые батареи усилили взрывной эффект. Ударная волна ощущалась на расстоянии километра. Несмотря на катастрофические последствия, экипаж судна был вовремя эвакуирован, пострадавших нет.