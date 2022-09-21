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Корабль с российско-американским экипажем прибыл на МКС
Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и американцем на борту, пишет РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американским астронавтом Фрэнком Рубио на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.
Фото: ОлегАртемьев
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