Корабль с российско-американским экипажем прибыл на МКС

Корабль "Союз МС-22", названный в честь пионера космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции с двумя россиянами и американцем на борту, пишет РИА Новости.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с Байконура в 16.54 мск. Через несколько минут она вывела корабль с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным, а также американским астронавтом Фрэнком Рубио на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток.Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года.