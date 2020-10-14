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Корабль "Союз МС-17" пристыковался к МКС

Успешно достиг МКС всего за три часа и семь минут. Корабль "Союз МС-17" пристыковался к модулю "Рассвет" после старта сегодня утром. В составе экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Полет впервые был осуществлен по двухвитковой схеме.

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