Корабль "Союз" вернулся на Землю! Ранее он успешно отстыковался от Международной космической станции. На борту - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Посадка спускаемого аппарата состоялась в Казахстане. После того как капсулу обнаружили с вертолетов, к месту посадки выдвинулись поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Напомним, сейчас на МКС остались нести вахту 7 человек, в том числе наш соотечественник Олег Новицкий.



