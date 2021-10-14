Корабль ВМС Украины потерпел бедствие в акватории Черного моря

Повреждение получило судно "Балта". Оно потеряло ход, затоплено минимум два отделения. К спасательной операции привлечено большинство плавсостава Военно-морских сил Украины, также в район бедствия отправлены поисково-спасательные катера и буксир. Работа ведется в сложных погодных условиях - в районе сильный ветер и двухметровые волны. О пострадавших пока не сообщается. Минобороны Украины официальных комментариев не дает.