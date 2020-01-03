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Кораблекрушение у берегов Аляски

Неудачей завершена поисковая операция в заливе Аляски. Спасатели так не смогли найти пятерых рыбаков, чья лодка затонула в канун Нового года. Последний раз судно зафиксировали в 270 километрах к юго-западу от острова Кадьяк. Из членов экипажа краболовного судна выжили двое. Они госпитализированы.

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