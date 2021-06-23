Коренные бразильцы протестуют против разработки полезных ископаемых на территории их племенных земель

В столице Бразилии вспыхнули протесты. Сотни представителей коренного населения выступали против разработки полезных ископаемых на территории их племенных земель. Изначально мирный протест со временем перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применили бомбы со слезоточивым газом и резиновые пули.

Индейцы попытались противостоять стрелами и копьями, однако протест в скором времени разогнали. Сейчас активисты разбили палаточный городок у здания конгресса. Они планируют начать забастовку, если законодатели не удовлетворят их требования.