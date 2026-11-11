Корнев: Переговоры в Абу-Даби покажут договороспособность сторон

Могут ли переговоры в Абу-Даби стать отправной точкой для мира в Украине - говорили с экспертом.

Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.ru (Россия):

"Я думаю, что эти переговоры могут показать договороспособность сторон. Сдвинуть с мертвой точки или с какой-то еще точки вряд ли получится за одну сессию переговоров и увидеть какой-то свет в конце туннеля. Давайте будем реалистами. Но увидеть, что стороны могут сближаться в своих позициях, идти на компромиссы, могут находить эти компромиссы, общаться и обсуждать острые вопросы - это уже достаточно серьезное достижение, если такие результаты будут. Дальше - следующая встреча, еще встречи, еще встречи. Возможно, тогда мы увидим какие-то подвижки. Надеяться, что прямо с этих переговоров все смогут как-то вздохнуть, или напряженно наоборот вздохнуть, вряд ли получится. Но, возможно, какие-то индикаторы мы увидим".