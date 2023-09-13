Коробков: 77 % республиканцев считают, что президентские выборы США были сфальсифицированы

Непорочность американской демократии разрушена всего за один день. Последние выборы американского президента получились, пожалуй, самыми грязными за всю историю. Глубокие шрамы на лице демократии увидел не только весь мир, но и сами американцы - сбои при электронном голосовании, мертвые души, левые бюллетени, цифровое гетто для Трампа. Вот что тогда говорили эксперты, наблюдая за произволом правоохранителей.





Никогда прежде легитимность американских выборов не вызывала столько вопросов. И никогда прежде сами американцы не видели в центре своей столицы протесты и действия толпы, которые до боли напоминают цветные революции, при помощи которых Белый дом свергал режимы и разрушал многие страны.