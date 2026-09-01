Король Норвегии Хокон VIII принес присягу в Стортинге (парламент). Об этом пишет издание Adresseavisen.

"Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его конституцией и законами", - сказал Хокон VIII во время церемонии. Рядом с ним находилась наследная принцесса Ингрид Александра.

После церемонии король выступил с небольшой речью, в которой выразил надежду на то, что хорошие отношения королевской семьи со Стортингом сохранятся и будут "дальше развиваться в соответствии с задачами, которые встанут перед страной в будущем".

Хокон родился 20 июля 1973 года. До восшествия на престол он был кронпринцем Норвегии и несколько раз временно исполнял обязанности отца короля Харальда V из-за его проблем со здоровьем. В связи со сменой правителя в стране изменился порядок престолонаследия. 22-летняя принцесса Ингрид Александра стала новой кронпринцессой и первой в очереди на трон.

Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни ранним утром 28 августа.