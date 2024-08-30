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Король новозеландского народа маори умер

Король новозеландского народа маори умер

В материале говорится, что король находился в больнице. Недавно он перенес операцию на сердце. Отмечается, что он умер в окружении своей семьи через несколько дней после празднования годовщины своей коронации.

Тухеитиа Потатау Те Фероферо стал королем маори в 2006 году после смерти своей матери.

Король маори не имеет юридической власти и такая должность не предусмотрена в законодательстве Новой Зеландии. Однако, несмотря на это, он играет важную роль в общественной жизни страны.

Фото: РИА Новости

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