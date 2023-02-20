Король Великобритании посетил центр подготовки ВСУ

КарлIIIприбыл на базу подготовки украинских войск и проинспектировал процесс. Вероятно, европейское турне Зеленского приносит свои плоды. В начале февраля он посетил Великобританию, где выпрашивал очередные транши, танки и самолеты у премьер-министра и короля. Тогда визит закончился обещаниями расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тысяч человек.