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Король Великобритании посетил центр подготовки ВСУ
КарлIIIприбыл на базу подготовки украинских войск и проинспектировал процесс. Вероятно, европейское турне Зеленского приносит свои плоды. В начале февраля он посетил Великобританию, где выпрашивал очередные транши, танки и самолеты у премьер-министра и короля. Тогда визит закончился обещаниями расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тысяч человек.
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