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Королева Елизавета II может отречься от престола
Будущее Шотландии. Первый министр намерена провести референдум
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести референдум о независимости сразу после победы на очередных выборах. Основное послание ее предвыборного манифеста: "избежать Brexit и взять будущее Шотландии в свои руки".
Королева Елизавета II может отречься от престола
В Великобритании всерьез заговорили об отречении от престола королевы Елизаветы II в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает газета "Сан" со ссылкой на источники в окружении монарха. Уже некоторое время идет процесс передачи полномочий. Королева посещает все меньше официальных мероприятий, а вместо нее присутствует именно принц Чарльз.
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