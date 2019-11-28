Королева Елизавета II может отречься от престола

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести референдум о независимости сразу после победы на очередных выборах. Основное послание ее предвыборного манифеста: "избежать Brexit и взять будущее Шотландии в свои руки".

В Великобритании всерьез заговорили об отречении от престола королевы Елизаветы II в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает газета "Сан" со ссылкой на источники в окружении монарха. Уже некоторое время идет процесс передачи полномочий. Королева посещает все меньше официальных мероприятий, а вместо нее присутствует именно принц Чарльз.