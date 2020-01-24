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Королева Елизавета II подписала билль о Брексите

Брексит состоится 31 января! Королева Великобритании Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе страны из ЕС. Сегодня на церемонии в Брюсселе документ должны подписать руководители Европейского союза и Европейской комиссии.
Затем его ратифицирует Европарламент. Переходный период для Великобритании продлится до конца года.

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