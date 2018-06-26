Королева Великобритании одобрила законопроект о Брексите

Об этом сообщил спикер Елизаветы Второй, выступая перед членами Палаты общин британского парламента. Когда документ вступит в силу, Великобритания официально перестанет быть членом Евросоюза. Переговоры о дате Брексита Лондон и Брюссель вели с 2017 года. Пока дата формального выхода - 29 марта 2019. На прошлой неделе законопроект о Брексите приняла верхняя палата парламента. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что выход из ЕС даст британцам "светлое будущее".