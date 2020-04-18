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Коронавирус атакует дома престарелых в Старом и в Новом Свете
Очагом коронавирусной инфекции, как в Старом, так и в Новом Свете, все чаще становятся дома престарелых. В последние дни там произошло несколько совершенно чудовищных историй. Персонал просто бросал своих подопечных без всякого ухода. Далее - подробности.
Коронавирус вскрыл все ее недостатки американскоймедицины
Американская медицина остается самой дорогой на планете, уступая только медицине Маршалловых островов, и при этом всегда считалась одной из лучших. Коронавирус вскрыл все ее недостатки, но не дал проявиться ни одному из достоинств. Эпидемический удар пришелся на самые уязвимые слои общества - от инфекции несут наибольшие потери бедные и пожилые. Полиция нагрянула по анонимному звонку в морг одного из массачусетских домов престарелых и обнаружила там 17 трупов без свидетельств о смерти. Все они были жертвами коронавируса, но, похоже, властям об этом сообщать не планировалось: усопших тишком-молчком готовились либо похоронить, либо передать родным.
Эрик Дэниэлсон, шеф полиции г. Эндовер:
"Нарушен ли какой-то закон? Нет, в данных обстоятельствах нарушений мы не нашли. Нет у этого дела судебной перспективы!".
История выглядит мерзкой, но еще более чудовищная случилась за пару дней до того в Калифорнии. Там медперсонал просто не вышел на работу. Власти узнали об этом через двое суток: стариков накормили-напоили и обнаружили среди них три десятка больных коронавирусом. Чудом никто не умер: всех тут же развезли по больницам и другим пансионатам.
Хосе Арбальо, пресс-секретарь департамента здравоохранения округа Риверсайд:
"Мы эвакуировали 84 пациента из этого учреждения: мне тяжело об этом говорить, но 2 дня назад большая часть сотрудников просто перестала приходить на работу. Они опасались за свою жизнь".
В Испании расследуют уголовное дело: еще в марте в одном из пансионатов армейские санитарные команды нашли брошенных пациентов - живых и мертвых.
Настолько жутких историй больше не случалось, но многие дома престарелых превратились в очаги эпидемий, при этом персонал оттуда разбегается - малочисленные оставшиеся едва обеспечивают уход.
Не лучше дела обстоят в Соединенном Королевстве. Что происходит за стенами домов престарелых - тайна для родных, врачей, правительства. Зараженных тысячи, больных сотни - и это самая осторожная оценка.
Вик Рейнер, директор национального форума соцобеспечения:
"Сообщается, что растет количество смертей в домах престарелых и инвалидов. Но мы даже не знаем толком, сколько их. А нет точной статистики - нет ориентиров для правительства. И, следовательно, невозможно предложить правильные методы помощи пожилым".
Похожие драмы, грозящие стать трагедиями, случились в Смоленской области - там в Вязьме обнаружили полсотни зараженных. В Германии, где случайно диагностировали коронавирус у 70 постояльцев пансионата. А еще в Италии, Швеции, Дании. Проблема, конечно, в выборочном тестировании: заражение обнаруживают либо случайно, либо когда уже образовался эпидемический очаг и появились многочисленные больные. Но причины у этого бедствия всюду ровным счетом две: людская халатность и несовершенство управленческих процедур. Выяснилось, что национальная медицина может быть сколь угодно дорогой и даже считаться наилучшей. Но здравоохранение - это система. А задача этой системы - не столько творить порою чудеса и ставить на ноги безнадежных, сколько беречь общество от опасности, защищая не только каждого, но и всех.
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