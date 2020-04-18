Коронавирус атакует дома престарелых в Старом и в Новом Свете

Очагом коронавирусной инфекции, как в Старом, так и в Новом Свете, все чаще становятся дома престарелых. В последние дни там произошло несколько совершенно чудовищных историй. Персонал просто бросал своих подопечных без всякого ухода. Далее - подробности.





Коронавирус вскрыл все ее недостатки американскоймедицины

Американская медицина остается самой дорогой на планете, уступая только медицине Маршалловых островов, и при этом всегда считалась одной из лучших. Коронавирус вскрыл все ее недостатки, но не дал проявиться ни одному из достоинств. Эпидемический удар пришелся на самые уязвимые слои общества - от инфекции несут наибольшие потери бедные и пожилые. Полиция нагрянула по анонимному звонку в морг одного из массачусетских домов престарелых и обнаружила там 17 трупов без свидетельств о смерти. Все они были жертвами коронавируса, но, похоже, властям об этом сообщать не планировалось: усопших тишком-молчком готовились либо похоронить, либо передать родным.

Эрик Дэниэлсон, шеф полиции г. Эндовер:

"Нарушен ли какой-то закон? Нет, в данных обстоятельствах нарушений мы не нашли. Нет у этого дела судебной перспективы!".

История выглядит мерзкой, но еще более чудовищная случилась за пару дней до того в Калифорнии. Там медперсонал просто не вышел на работу. Власти узнали об этом через двое суток: стариков накормили-напоили и обнаружили среди них три десятка больных коронавирусом. Чудом никто не умер: всех тут же развезли по больницам и другим пансионатам.

Хосе Арбальо, пресс-секретарь департамента здравоохранения округа Риверсайд:

"Мы эвакуировали 84 пациента из этого учреждения: мне тяжело об этом говорить, но 2 дня назад большая часть сотрудников просто перестала приходить на работу. Они опасались за свою жизнь".



В Испании расследуют уголовное дело: еще в марте в одном из пансионатов армейские санитарные команды нашли брошенных пациентов - живых и мертвых.

Настолько жутких историй больше не случалось, но многие дома престарелых превратились в очаги эпидемий, при этом персонал оттуда разбегается - малочисленные оставшиеся едва обеспечивают уход.

Не лучше дела обстоят в Соединенном Королевстве. Что происходит за стенами домов престарелых - тайна для родных, врачей, правительства. Зараженных тысячи, больных сотни - и это самая осторожная оценка.

Вик Рейнер, директор национального форума соцобеспечения:

"Сообщается, что растет количество смертей в домах престарелых и инвалидов. Но мы даже не знаем толком, сколько их. А нет точной статистики - нет ориентиров для правительства. И, следовательно, невозможно предложить правильные методы помощи пожилым".