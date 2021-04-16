Коронавирус атакует Европу

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 139 с половиной миллионов. Резкий рост случаев в Европе. По словам главы Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения, каждую минуту в регионе в среднем заражаются 160 человек.

Не лучший период переживает Германия. Число случаев заражений тут превысило 3 миллиона. С начала пандемии в стране скончались почти 80 тысяч человек.



Печальная статистика и во Франции. По официальным данным, скончались 100 тысяч человек. Некоторые эксперты относятся к данным скептически и заявляют, что цифры сильно занижены.



Жители Аргентины вышли на протест против карантинных мер к резиденции своего президента. Они против перехода на онлайн-образование. Демонстранты скандируют: "Школы - место обучения, а не заражения!" и "Образование необходимо!".

