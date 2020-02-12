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Коронавирус Ковид может навредить экономике всего мира
В КНР остаются закрытыми все крупные предприятия страны. Внеплановый отпуск продлен минимум до 16 февраля. Простаивают заводы автоконцернов, таких как "Фольксваген" и БМВ, не работают магазины "Эппл" и "Сяоми". Закрыты даже всемирно известные рестораны фастфуда. Отразился коронавирус и на соседях. Например, компания "Хендай" вынуждена была закрыть свои заводы в Южной Корее, поскольку снизились объемы поставок автозапчастей из Китая.
Всемирный мобильный конгресс теряет участников
Тем временем волнуются в Барселоне. Через две недели там состоится ежегодный Всемирный мобильный конгресс. Из-за коронавируса все больше участников отказываются от его посещения. Накануне стало известно, что свои достижения на выставке не покажут "Фейсбук" и "Интел". Ранее от участия отказались такие гиганты, как LG, "Сони" и "Амазон".
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