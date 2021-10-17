Коронавирус не отступает

Циркуляция штамма "дельта" существенно изменила ситуацию с коронавирусом в мире. Теперь COVID-19 затрагивает молодых здоровых людей, а инфекция развивается быстрее.

Это приводит к значительному росту заболеваний. Так, в Латвии установлен новый антирекорд - 2799 новых случаев заражений.

Рост числа заболеваний в Украине вынуждает власти вводить новые ограничительные меры. Завтра в красную зону перейдут еще 4 области страны. Там приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, общепита и переводят учебные заведения на удаленку.

В Литве за минувшие сутки более 2 тысяч заболевших и 2 десятков смертей. К слову, среди скончавшихся не было ни одного полностью привитого человека.

Акции противников вакцинации

Однако часть людей в Европе продолжает не доверять статистике. Сотни человек накануне протестовали во Франции против паспортов здоровья и обязательной вакцинации.