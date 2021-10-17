3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Коронавирус не отступает
Циркуляция штамма "дельта" существенно изменила ситуацию с коронавирусом в мире. Теперь COVID-19 затрагивает молодых здоровых людей, а инфекция развивается быстрее.
Это приводит к значительному росту заболеваний. Так, в Латвии установлен новый антирекорд - 2799 новых случаев заражений.
Рост числа заболеваний в Украине вынуждает власти вводить новые ограничительные меры. Завтра в красную зону перейдут еще 4 области страны. Там приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, общепита и переводят учебные заведения на удаленку.
В Литве за минувшие сутки более 2 тысяч заболевших и 2 десятков смертей. К слову, среди скончавшихся не было ни одного полностью привитого человека.
Акции противников вакцинации
Однако часть людей в Европе продолжает не доверять статистике. Сотни человек накануне протестовали во Франции против паспортов здоровья и обязательной вакцинации.
С требованием отменить грин-пассы вышли жители Нью-Йорка. Несмотря на статистику по заболеваниям среди привитых и непривитых и заявления врачей, антиваксеры считают американскую вакцину небезопасной.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов