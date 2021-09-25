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Коронавирус не отступает: число инфицированных в мире перешагнуло отметку в 232 млн человек
С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заразились 232 миллиона человек. Лидером по числу случаев остаются США. Там почти за 2 года зафиксировали более 43 миллионов заражений.
Сложная эпидситуация в Японии. Там власти решили отменить чемпионат по конькобежному спорту. Среди причин - ограничения на поездки внутри страны, карантинные требования, проблемы безопасности и логистики.
В России новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. За сутки скончались 828 человек. Рост количества заражений происходит именно из-за невакцинированных граждан, уверены специалисты.
Протесты против санитарной диктатуры
Однако принуждение в вакцинации тоже не выход. К примеру, в Австралии привито уже более половины взрослого населения. А противников вакцин ставят перед жестким выбором: прививка или лишение работы без выходного пособия. Как следствие - всю неделю не утихают массовые протесты. Стражи порядка используют дубинки, водометы и резиновые пули.
11-ю неделю подряд выходят на акцию протестов французы. Как обычно, они недовольны введением санитарных пропусков. В Париже прошлась колонна протестующих. Они скандировали лозунги против санитарной диктатуры. Однако вскоре митинг решили завершить. Обошлось без столкновений.
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